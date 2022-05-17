Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний може отримати шанс змінити клубну прописку.

19-річний оборонець перебуває у скаутських шорт-листах клубів англійської Прем'єр-ліги, зокрема й топових. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Зацікавленість проявляють і команди з інших чемпіонатів (Іспанія, Італія тощо). Потенційним покупцям подобаються футбольні якості Іллі: атлетичність, хороша швидкість, впевнена гра з м'ячем та на другому поверсі.

У сезоні 2021/22 Забарний провів 23 поєдинки за Динамо у всіх турнірах й відзначився одним асистом. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 2026 року, а ринкова вартість – 13 мільйонів євро.

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