Товарищеский матч 13 05 2022

Флора – Динамо – 0:3

Голы: В. Волошин, 16, Бурда, 42, Ванат, 61

Динамо: Бойко (Нещерет, 46) – Кравченко, (Малыш, 61) Бурда (Дячук, 79), Боль, Вивчаренко – Шепелев, Андриевский – Антюх (Царенко, 61), Викентий Волошин (Бражко, 79), Дубинчак (Виктор Близниченко, 86) – Ванат

После 9-дневной паузы команда Луческу вернулась к игре, продолжая в товарищеских матчах собирать средства для украинцев, пострадавших от полномасштабного налета российской армии убийц, насильников и воров на территорию нашего государства. В этот раз Динамо вынуждено обходиться без целой команды игроков, вызванных в национальную сборную. Следовательно, свое место в старте после победного матча против Базеля сохранили лишь Ванат, Кравченко и Дубинчак, выдвинувшийся выше на позицию левого вингера. Киев насобирал только 9 игроков взрослой команды, которых разбавил дуэт вчерашней молодежки (Викентий Волошин и Антон Боль).

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Очень спокойное начало встречи. Лишь вратарь лидера чемпионата Эстонии дважды едва не начудил. Сначала начал финтить за пределами штрафного, таки обыграв Ваната. А потом выбивал в поле, задев Владислава. Шепелев неплохо запрессинговал, отобрал и прошел в штрафную. А вот с прострелом на центр вратарской не сложилось. После углового Андриевский и Вичаренко пытались пробить, блок защитников спокойно справился. На 16 минуте киевляне открыли счет фактически из ничего. Вновь организованный высокий прессинг. Бурда с Антюхом перехватили, Ванат продлил, Дубинчак увел защитника за собой, а Викентий Волошин классно заложил вираж и пробил метров 20.

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Тот же 21-летний полузащитник блестящим пасом в касание развил атаку, возникшую после элегантного выхода из-под прессинга. Ванат убегал, но на дистанции чуть-чуть не хватило в скоростной борьбе с несколькими визави. От игры старшего из двух динамовских Волошиных (18-летний Назар разрывает за U-19) повеяло определенными образцами Буяльского. Тонкая пасовая работа, умелые открывания в крохотное пространство, поставленный удар. Бурда и Дубинчак завозились под давлением. Так пришел первый удар Флоры на 25 минуте, Шаповалов с рикошетом от защитника пробил мимо ворот. Антюх от своей штрафной разогнал атаку, обыгрался с Ванатом и сам же завершал с нескольких метров. Очень жаль, что минимально не попал в дальний угол.

Ударные несколько минут киевлян. Антюх сместился в центр а-ля Цыганков, обыгрался с Шепелевым и пробил – выше. Волошин получил пас от Кравченко и снова положился на свой дальний удар, голкипер на месте. Шепелев заставил ошибиться соперника, продрался свободным коридором и пробил с дуги перед штрафной – словно заколдован этот левый угол, в который раз минимально не залетело. Понравился замысел с врыванием Вивчаренко на грань вратарской после паса Дубинчака. Вингер на защитника, соперники озадачены, но только угловой.

Обе команды упустили по супершансу из-за последних ходов. Флору подвел прием исполнителя в штрафной. У Динамо Дубинчак неудачным пасом запорол контру с численным преимуществом, разогнанную Антюхом. Однако все же удалось заработать угловой, а там Шепелев роскошно разобрался и прострелил, Бурда замкнул в пустые ворота. Дальним ударом Андриевского завершается первый тайм. На этот раз вратарь с отскоком справился. Продуктивные 45 минут для Динамо в 95 день рождения клуба. Молодежь и резервисты доминируют над эстонским флагманом. Заметно продолжение тренерских идей, обычно воплощаемых сборниками.

Очень активен левый фланг после перерыва. То Вивчаренко выведут на удар/прострел, то идеальный пас Дубинчака профукает Ванат, которого подведет техника. И все же именно оттуда пришел третий гол. Классный заброс из глубины, Шепелев на рывке протянул, отборолся, развернулся и создал зону для Вивчаренко – вратарь парировал, но Ванат подловил снаряд в точке Индзаги прямо перед воротами. Не совсем удачный прессинг динамовцев оставил отрезанными немало сил, эстонцы вырвались вперед по правому флангу. Центрбеки потеряли в коридоре между собой соперника, Бурда скосил нападающего, но перед тем Нещерет принял на себя удар с фолом.

Ванат и Шепелев начали многоходовую комбинацию в центре. Малыш продолжил правым краем, а Волошин ударом с рикошетом загипнотизировал болельщиков Динамо, подумавших, что снаряд поразил цель, а не только лишь внешнюю сетку ворот. Дубинчак пробил издалека, эффектный сейв голкипера Флоры. Эстонцы несколько раз огрызнулись, но очень тяжело даются этой команде темповые атаки с фланга на фланг. Ванат берет игру на себя, но также выдыхается в ходе атаки и пробивает очень неудачно. Бражко приложился издалека в стиле Сидорчука, вратарь не дремал.

Первый гол Викентия Волошина за главную команду Динамо. Результативное возвращение Бурды, который в последний раз забивал еще в Суперкубке Украины 2019, когда приложился к победе над Шахтером (2:1), а затем лечился от двух тяжелейших травм. Ну, и по традиции этих благотворительных матчей свой гол положил Ванат, хотя в роли главного форварда Владислав выглядел не столь феерично, как в предыдущих матчах на фланге, когда в центре больше действовал Довбик.