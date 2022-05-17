Байер конкретизировал предложение по Мудрику – Шахтер может солидно подзаработать
Эпопея вокруг ухода Михаила Мудрика из донецкого клуба набирает обороты. Немецкий Байер сделал солидное предложение.
21-летний вингер публично заявил, что предпочел бы перейти в команду из Леверкузена. В настоящее время ведутся переговоры, но многое будет зависеть от Шахтера.
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Как сообщает Sky Sport, Байер предложил украинскому клубу более 20 миллионов евро за Мудрика. Сам игрок увидел перед собой контракт до 2027 года. Ближайшее окружение Михаила оптимистично настроено на завершение переговоров и оформление трансфера.
Напомним, вингер в этом сезоне начал получать больше игровой практики в первой команде Шахтера: 19 матчей, два гола и девять ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.
Байер же сезон Бундеслиги 2021/22 завершил на третьей строчке и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. Этот момент важен для трансфера, ведь Мудрик предпочитает играть в самом престижном евротурнире.
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