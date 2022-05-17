21-летний вингер публично заявил, что предпочел бы перейти в команду из Леверкузена. В настоящее время ведутся переговоры, но многое будет зависеть от Шахтера.

Мудрик скоро станет игроком Байера, – инсайдер

Как сообщает Sky Sport , Байер предложил украинскому клубу более 20 миллионов евро за Мудрика. Сам игрок увидел перед собой контракт до 2027 года. Ближайшее окружение Михаила оптимистично настроено на завершение переговоров и оформление трансфера.

Напомним, вингер в этом сезоне начал получать больше игровой практики в первой команде Шахтера: 19 матчей, два гола и девять ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

Байер же сезон Бундеслиги 2021/22 завершил на третьей строчке и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. Этот момент важен для трансфера, ведь Мудрик предпочитает играть в самом престижном евротурнире.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися