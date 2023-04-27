Забарный может сыграть против Саутгемптона – наставник Борнмута намекнул на серьезную ротацию
Главный тренер "вишен" Гэри О'Нил поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против Саутгемптона.
"С точки зрения состава мы неплохие. У Джо Ротвелла была небольшая проблема с подколенным сухожилием, но он чувствует себя лучше, поэтому мы надеемся, что он будет в составе на матч. Остальные в достаточно хорошей форме. Траоре еще не вернулся, но, надеюсь, он не задержится.
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У нас три матча в неделю, поэтому, возможно, придется освежить некоторые позиции и использовать ротацию. Впереди два важных матча, поэтому нужно использовать весь наш состав для них", – цитирует О'Нила ВВС.
Напомним, выездной поединок против Саутгемптона состоится уже сегодня, 27 апреля, в 21:45. Борнмут после 32-х туров идет в турнирной таблице АПЛ пятнадцатым, набрав 33 очка.
К слову, украинский защитник Илья Забарный пять поединков подряд попадал в заявку Борнмута, но лишь однажды выходил на поле, сыграв 5 минут против Брайтона (0:2).
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