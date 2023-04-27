"З точки зору складу ми непогані. У Джо Ротвелла була невеличка проблема з підколінним сухожиллям, але він почувається краще, тому ми сподіваємося, що він буде у складі на матч. Решта у достатньо хорошій формі. Траоре ще не повернувся, але, сподіваюсь, він не затримається.

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У нас три матчі на тиждень, тому, можливо, доведеться освіжити деякі позиції і використати ротацію. Попереду два важливі матчі, тому потрібно використовувати увесь наш склад для них", – цитує О'Ніла ВВС.

Нагадаємо, виїзний поєдинок проти Саутгемптона відбудеться вже сьогодні, 27 квітня, о 21:45. Борнмут після 32-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ п'ятнадцятим, набравши 33 очки.

До слова, український захисник Ілля Забарний п'ять поєдинків поспіль потрапляв до заявки Борнмута, але лише одного разу виходив на поле, зігравши 5 хвилин проти Брайтона (0:2).

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