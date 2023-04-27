"Сложный матч. Я немного сочувствую игрокам. Что касается игры, мы контролировали владение мячом. Брентфорд хорош в том, что они делают. Сегодня нам не хватало веры в последней трети поля, и мы проиграли.

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Я не жалуюсь, но все идет против нас. Эта игра была понятной. Хотя мы не создавали серьезных моментов, но постоянно контролировали ситуацию. Другой вопрос, что мы пропустили дважды. Реально сложный матч. Некоторые игроки хорошо справились, поэтому, возможно, стоит давать им немного больше времени. Сейчас я не могу жаловаться на состав команды.

Мы очень хорошо сыграли с тремя защитниками против Реала. Если действовать достаточно уверенно в ключевых моментах и динамичнее в атаке, возможно в таком матче мы сможем победить.

Этот клуб пережил многое. Сейчас ситуация сложная. Мы хотели бы иметь волшебную палочку, но в футболе такого не бывает. Премьер-лига – тяжелый турнир, и мы должны бороться за наш шанс. Нужно продолжать работать. Это непростой момент, когда клуб привык много выигрывать, но таких целей и задач сейчас нет", – цитирует Лэмпарда ВВС.

Напомним, Челси не знает вкуса побед уже в шести матчах подряд. После 33-х туров лондонцы в турнирной таблице АПЛ идут одиннадцатыми, набрав 39 очков.

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