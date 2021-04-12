Оборонець Динамо Ілля Забарний може стати помічником для Мірчі Луческу у прийдешньому Класичному.

18-річний захисник травмував ніс в матчі проти СК Дніпро-1 (2:0). Напередодні йому під місцевим наркозом зробили репозицію та наклали фіксуючу пов’язку.

Забарний зазнав медичного втручання після пошкодження носа – захисник Динамо не втрачає оптимізму

За інформацією Динамо Киев Inside, вже сьогодні Забарний продовжить працювати у загальній групі зі спеціальною маскою. Ба більше, Ілля має всі шанси зіграти у двобої з Шахтарем, який запланований на суботу, 17 квітня.

До слова, у нинішньому сезоні Ілля Забарний став основним гравцем центру захисту Динамо. В його активі 30 поєдинків на клубному рівні у всіх турнірах та один асист.

Динамо – Дніпро-1: шоу гравців збірної України в матчі УПЛ, криваве вилучення і дивна дискваліфікація лідера на Шахтар