Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный оказался в числе лучших молодых футболистов по итогам 2023 года.

Football Talent Scout – самый популярный сайт, специализирующийся на поиске новых звезд – составил символическую сборную футболистов возрастом до 21 года включительно. Единственным украинцем в команде стал Илья Забарный, в текущем сезоне еще не пропустивший ни одного матча Борнмута в АПЛ. Правда, в этой символической сборной 2023 года защитнику сборной Украины отвели роль запасного.

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Среди 22 фамилий, оказавшихся в основном и запасном списках, есть 6 одноклубников украинцев. Это, в частности, Савио и Ян Коуту (Жирона), Джарред Брентвейт (Эвертон), Джуд Беллингем (Реал), Раду Дрегушин (Дженоа) и Коул Палмер (Челси).

Основу символической сборной U-21 составили: Гийом Рест (Тулуза) – Лени Йоро (Лилль), Джарред Брентвейт (Эвертон), Дестини Удоджи (Тоттенхэм) – Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Флориан Вирц (Байер) – Йоан Бакайоко (ПСВ), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Савио (Жирона).

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