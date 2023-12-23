Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную первой части сезона в английской Премьер-лиге по версии WhoScored.

Миколенко вошел в топ-3 лучших защитников АПЛ – украинец опередил дорогих звезд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Рейтинг Виталия в этом сезоне составляет 7,17 баллов. В одиннадцатку избранных, кроме нашего земляка, попали представители Арсенала (1), Ливерпуля (2), Манчестер Сити (3), Тоттенхэма (3) и Манчестер Юнайтед (1). Как следствие, 24-летний украинец стал единственным футболистом не из клуба топ-7.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 12 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола. "Ириски" после 17-ти туров идут в турнирной таблице шестнадцатыми, набрав 16 очков.

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