Звездный полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш отдает себе отчет, что пока не оправдывает ожиданий фанатов "горожан".

"Если за тебя заплатили 100 млн фунтов, ты оказываешься в ситуации, когда люди спрашивают, действительно ли ты стоишь этих денег – где голы, где ассисты?"

Грилиш признался, что до трансфера в Манчестер Сити мог оказаться в другом гранде АПЛ

Я понимаю это, но я рассматриваю как привилегию тот факт, что клуб захотел потратить на меня столько денег, и я надеюсь, что смогу отплатить ему голами и трофеями", – цитирует Грилиша Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Джек провел 13 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистами.

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