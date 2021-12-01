"Я был очень близок к этому, но не сложилось. Мы встречались с МЮ перед сезоном, это была суббота, а уже в кубковой игре я не должен был участвовать. Но после игры с МЮ я сказал директору и своему агенту, что если я сейчас не пойду, то подпишу новый контракт.

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Я пришел в офис вместе со своей собакой во вторник, подписал контракт и в тот же день сыграл в кубке. Мы согласовали отступные, так что ситуация была выигрышной для обеих сторон. Если бы меня выкупили, это означало бы, что я провел отличный сезон, а Астон Вилла получила 100 миллионов фунтов", – цитирует Грилиша The Telegraph .

Отметим, Джек перебрался в Манчестер Сити этим летом, но стать игроком основы пока не может: 15 неполных поединков, два гола и три ассиста.

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