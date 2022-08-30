"Красные" решили выходить на рынок в поисках центрхава, и 20-летний эквадорец оказался на радарах. Ливерпуль якобы предлагал 42 млн фунтов за Кайседо, но главный тренер Брайтона Грэм Поттер лишь посмеялся над такими слухами.

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"Зная нашего президента, за такие деньги они могут забрать только его бутсы. 100 миллионов? Что ж, могут попробовать. Мы не думаем, что потеряем Мойзеса до конца окна. Он фантастический парень и игрок, поэтому не удивительно, что им интересуются такие клубы. Впрочем, мы уверены, что он останется с нами", – цитирует Поттера The Sun.

Добавим, что сам Брайтон зимой 2021 года приобрел Кайседо всего за 4 млн фунтов. Эквадорец отбегал год в аренде за Беерсхот, а затем вернулся к "чайкам" на вторую половину прошлого сезона – один гол и один ассист в 8 матчах.

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