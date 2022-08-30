"Червоні" вирішили виходити на ринок у пошуках центрхава, і 20-річний еквадорець опинився на радарах. Ліверпуль нібито пропонував 42 млн фунтів за Кайседо, але головний тренер Брайтона Грем Поттер лише поглузував з таких чуток.

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"Знаючи нашого президента, за такі гроші вони можуть забрати лише його бутси. 100 мільйонів? Що ж, можуть спробувати. Ми не думаємо, що втратимо Мойзеса до кінця вікна. Він фантастичний хлопець і гравець, тому не дивно, що ним цікавляться такі клуби. Втім, ми впевнені, що він залишиться з нами", – цитує Поттера The Sun.

Додамо, що сам Брайтон взимку 2021-го придбав Кайседо всього за 4 млн фунтів. Еквадорець відбігав рік у оренді за Беєрсхот, а потім повернувся до "чайок" на другу половину минулого сезону – один гол та один асист у 8 матчах.

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