Клопп нарушил обещание о закрытии трансферного окна для Ливерпуля – "красные" панически выходят на рынок
Провальный старт сезона заставил Ливерпуль пересмотреть свои планы на летнее трансферное окно.
Тренер "красных" Юрген Клопп несколько раз уверял, что Дарвин Нуньес останется единственным серьезным подписанием клуба в межсезонье. Впрочем, эпидемия травм и жалкие 2 очка в 3 турах на старте АПЛ вынуждают Ливерпуль выходить на рынок за несколько дней до закрытия окна.
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"Да, раньше я говорил, что нам не нужен новый полузащитник. Вы были правы, а я ошибался. Теперь мы попытаемся подписать полузащитника. Мы начинаем работать в этом направлении, но это должно быть правильное решение", – цитирует Клоппа Goal.
Добавим, что на днях с Ливерпулем связывали Фрэнки де Йонга, однако нидерландец якобы настроен продолжить выступления в Барсе.
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