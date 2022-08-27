Тренер "красных" Юрген Клопп несколько раз уверял, что Дарвин Нуньес останется единственным серьезным подписанием клуба в межсезонье. Впрочем, эпидемия травм и жалкие 2 очка в 3 турах на старте АПЛ вынуждают Ливерпуль выходить на рынок за несколько дней до закрытия окна.

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"Да, раньше я говорил, что нам не нужен новый полузащитник. Вы были правы, а я ошибался. Теперь мы попытаемся подписать полузащитника. Мы начинаем работать в этом направлении, но это должно быть правильное решение", – цитирует Клоппа Goal.

Добавим, что на днях с Ливерпулем связывали Фрэнки де Йонга, однако нидерландец якобы настроен продолжить выступления в Барсе.

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