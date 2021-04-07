Хавбек Миная Анатолий Нуриев признался, что будет иметь приятные воспоминания после дебюта за сборную Азербайджана и встречи с Роналду.

"Впечатления, конечно, положительные. Когда был там, то где-то изначально не слишком понимал, где я и с кем выхожу играть на одно поле. Это понимание приходит уже дома. Когда эмоции немного улеглись, я осознал, насколько это почетно и приятно выйти на поле однако таких игроков, как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Тадич, и всей сборной Португалии, Сербии. И понял, что это очень хороший опыт и хорошие эмоции.

Минай имеет необычную клубную установку насчет Севидова, – журналист

Что сказать о Роналду? Скажу так – было интересно за ним понаблюдать. Это же человек, который столько всего достиг и столько всего завоевал. Приятно было против него сыграть. Посвящение? Нет, в сборной не было. Пришел на ужин, со всеми поздоровался, познакомился. Какого-то танца или песни там не было", – цитирует Нуриева официальный сайт Миная.

К слову, Азербайджан в марте провел две встречи отбора к ЧМ-2022 – против Португалии (0:1) и Сербии (1:2). Товарищеский матч против Катара тоже завершился поражением (1:2). Анатолий Нуриев принял участие во всех трех поединках.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє