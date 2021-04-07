"Враження, звісно, позитивні. Коли був там, то десь спочатку не надто усвідомлював, де я і з ким виходжу грати на одне поле. Це розуміння приходить вже вдома. Коли емоції трохи вгамувалися, то я усвідомив, наскільки це почесно і приємно вийти на поле проте таких гравців, як Кріштіану Роналду, Бруну Фернандеш, Душан Тадіч, та всієї збірної Португалії, Сербії. І зрозумів, що це дуже хороший досвід і хороші емоції.

Минай має незвичну клубну установку щодо Севідова, – журналіст

Що сказати про Роналду? Скажу так – було цікаво за ним поспостерігати. Це ж людина, яка стільки всього досягла та стільки всього завоювала. Приємно було проти нього зіграти. Посвята? Ні, у збірній не було. Прийшов на загальнокомандну вечерю, з усіма привітався, познайомився. Якогось танцю чи пісні там не було", – цитує Нурієва офіційний сайт Миная.

До слова, Азербайджан у березні провів дві зустрічі відбору до ЧС-2022 – проти Португалії (0:1) та Сербії (1:2). Товариський матч проти Катару теж завершився поразкою (1:2). Анатолій Нурієв взяв участь в усіх трьох поєдинках.

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