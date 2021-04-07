По его информации, Севидов не должен быть зафиксирован на фото или видео клубных тренировок, которые он якобы проводит вместо наставника.

Президент Миная попал под санкции СНБО за контрабанду

Главным тренером команды назначен Николай Цымбал, а вот Севидов работает над созданием научно-методического отдела в клубе. Минай воздержался от назначения Севидова якобы из-за ситуации с его отстранением от футбола.

Отметим, что команда под руководством Цымбала получила первые очки, расписав мировую с Колосом (0:0). После 20-ти сыгранных туров Минай расположился на предпоследней строчке и опережает Рух только на 2 зачетных балла.