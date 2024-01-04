Украинский полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о задолженности по заработной плате, которая сложилась в ЧФР Клуж.

"В клубе за пять месяцев была только одна зарплата. Пока еще со мной не рассчитались.

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Дальнейшие планы? Я хочу неделю провести с семьей, а потом уже буду думать о будущем", – поделился Коноплянка в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, ранее Евгений выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. Полузащитник уже несколько лет не может вернуться к лучшей форме, быстро покидая свои клубы. Последним клубом Коноплянки стал ЧФР Клуж, за который наиграл 54 минуты и не отметился ни одним результативным действием, но успел попасть в ряд скандалов.

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