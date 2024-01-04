Український півзахисник Євген Коноплянка розповів про заборгованість по заробітній платі, яка склалась у ЧФР Клуж.

"У клубі за п'ять місяців була лише одна зарплата. Поки ще зі мною не розрахувалися.

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Подальші плани? Я хочу тиждень провести з сім'єю, а потім вже буду думати про майбутнє", – поділився Коноплянка в коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, раніше Євген виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар і Краковію. Півзахисник вже кілька років не може повернутися до найкращої форми, швидко покидаючи свої клуби. Останнім клубом Коноплянки став ЧФР Клуж, за який награв 54 хвилини і не відзначився жодною результативною дією, але встиг потрапити в низку скандалів.

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