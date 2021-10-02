"Единственный, кого мы не продавали – Папа Гуйе. Мы играли в атакующий футбол, он обладал очень сильной дистанционной скоростью. Я защитника с такими данными не видел.

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Когда играешь первым номером, то все равно нарываешься на несколько контратак. И он эти моменты за счет своей скорости гасил, очень много пользы приносил. Мы и в Лиге Европы играли, против очень быстрых футболистов, но он справлялся. За него предлагали серьезные деньги, но это была наша позиция.

Когда мы сыграли с Сампдорией первую игру, и обыграли со счетом 1:0, позвонили из Италии серьезные люди, не назвали клуб, но назвали цифру – в районе 25 млн евро. Мы не хотели его продавать вообще. Это тот футболист, который...

Вот Ринат Леонидович (Ахметов, – прим.) смотрите как просчитал. Когда 25 миллионов за Тайсона давал Милан, за 31-летнего игрока, он его не продал. А почему? Потому что Тайсон давал результат. Результат давал больше денег. Папа – столб всей команды. Второго бы мы такого не нашли. Совсем другой результат мог быть", – сказал Красников в программе BurBuzz.

Напомним, Папа Гуйе защищал цвета Металлиста с 2006 по 2015 годы.

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