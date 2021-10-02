"Єдиного, кого ми не продавали – Папа Гуйє. Ми грали в атакувальний футбол, він володів дуже сильною дистанційною швидкістю. Я захисника з такими даними не бачив.

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Коли граєш першим номером, то все одно нариваєшся на контратаки. І він ці моменти за рахунок своєї швидкості гасив, дуже багато користі приносив. Ми і в Лізі Європи грали, проти дуже швидких футболістів, але він справлявся. За нього пропонували серйозні гроші, але це була наша позиція.

Коли ми зіграли з Сампдорією першу гру, і обіграли їх з рахунком 1:0, подзвонили з Італії серйозні люди, не назвали клуб, але назвали цифру – близько 25 млн євро. Ми не хотіли його продавати взагалі. Це той футболіст, який...

Ось Рінат Леонідович (Ахметов, – прим.) дивіться як прорахував: коли 25 мільйонів за Тайсона давав Мілан, за 31-річного гравця, він його не продав. А чому? Тому що Тайсон давав результат. Результат давав більше грошей. Папа – стовп всієї команди. Другого б ми такого не знайшли. Зовсім інший результат міг бути", – сказав Красніков у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Папа Гуйє захищав кольори Металіста з 2006 по 2015 роки.

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