Бывший тренер Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что сенегалец Папа Гуйе мог одеть сине-желтую футболку.

"Тогдашняя Федерация футбола делала попытки, чтобы Гуйе мог выступать за главную команду Украины.

Папа Гуйе завершил карьеру игрока, – СМИ

Но поскольку его отец был политическим деятелем и решение сына об изменении гражданства было бы негативно воспринято в Сенегале, то дальше разговоров дело не продвинулось.

А через какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала (29 февраля 2012 года – Футбол 24), и эта тема потеряла всякий смысл", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Заметим, в целом за главную команду своей страны защитник сыграл 6 матчей. Накануне появилась информация, что экс-звезда УПЛ завершил карьеру. Гуйе сейчас 37 лет.

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