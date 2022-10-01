В матче 5 тура УПЛ харьковский Металлист попытается встать по пути донецкого Шахтера к вершине таблицы чемпионата. 1 октября стартовый свисток арбитра даст начало противостоянию в 17:00.

Поточная форма

Очевидно, что в любом матче УПЛ донецкий Шахтер сочтут фаворитом и потребуют уверенных побед. Похоже, что даже у дерби с Динамо ожидания будут аналогичными, слишком кризисными выглядят киевляне.

Конечно, уровень команд в чемпионате выровнялся, а прощание Шахтера со звездными легионерами заметно. Впрочем, это ни в коем случае не может стать оправданием для неудачных результатов, ведь у "горняков" в любой ситуации цель только одна – победа в чемпионате.

Parimatch Ukraine считает Шахтер неоспоримым фаворитом и оценивает его победу коэффициентом 1,33. Ничья умножит ставку на 5,10, а при триумфе Металлиста сумма риска увеличится в 9,10 раз.

Игорю Йовичевичу удалось очень быстро создать не только классный боеспособный коллектив, но и поставить ему свою игру и начать давать результат. Нулевая пробуксовка в первом туре с Металлистом 1925 выглядит неприятной случайностью, что доказывают дальнейшие победы и успех в ЛЧ. Команда еще находится на стадии перестройки, но желание побеждать в чемпионате и возможность осуществить задуманное очевидны.

Что касается Металлиста, то старт команды в чемпионате можно оценить положительно. Победы над Рухом и Александрией, ничья с Ингульцом и минимальное поражение Колосу позволяют прогнозировать, что харьковчане могут и будут бороться за зону еврокубков. Шахтер – еще одно испытание лидером для команды Ратия, которое она попытается пройти на "отлично".

История противостояний

Последний раз команды встречались еще в далеком 2016 году (победа "горняков" 8:1). Статистика встреч в этом дуэте полностью на стороне Шахтера: в последних 10 матчах Металлист не побеждал ни разу, а вничью матч заканчивался трижды. У харьковчан есть исторический шанс переломить ход событий и внести коррективы в не очень яркую для себя историю.

Кадровая ситуация

Во Львов Шахтер прибыл отдельными группами: команда прилетела из Польши в среду, а сборники вернулись в лагерь команды в четверг.

Дисквалифицированных в составе команды нет, но стоит ожидать некоторой ротации в составе. 5 октября Шахтер сыграет против мадридского Реала в Лиге чемпионов, и вряд ли Игорь Йовичевич будет выжимать последние соки из своих подопечных в матче внутреннего первенства.

Металлисту не сможет помочь дисквалифицированный Каплиенко. А вот дебютировать может воспитанник "горняков", недавно присоединившийся к харьковчанам – опорник Игорь Чайковский.

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Ориентировочные составы

Металлист: Рыбка – Клименчук, Мизюк, Порох, Шопин – Ралюченко, Демченко, Танковский, Картушов, Кныш, Прядун.

Шахтер: Трубин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Очеретько, Петряк – Сикан.

Арбитры

Главным арбитром матча будет Игорь Пасхал. На бровках ему помогут Семен Шлончак и Александр Корнийко. Роль четвертого арбитра выпала Александру Дердо, за работой судей будет наблюдать Сергей Задиран.