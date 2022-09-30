Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.

Матчи 5-го тура растянутся на три дня, а система VAR будет работать только на матче между Минаем и Динамо, сообщает официальный сайт УАФ.

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30 сентября

13:00 – Верес – Рух – Соловьян О. М. (Киев).

17:00 – Металист 1925 – Колос – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).

1 октября

13:00 – Ингулец – Ворскла – Новохатний В. В. (Киев).

15:00 – Львов – СК Днепр-1 – Шурман Д. Л. (Киевская обл.).

17:00 – Металлист – Шахтер – Пасхал И. Ю. (Херсон).

2 октября

13:00 – Минай – Динамо – Шандор А. А. (Львов). Арбитр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

15:00 – Черноморец – Александрия – Блавацкий Р. А. (Львов).

17:00 – Заря – Кривбасс – Балакин М. О. (Киевска обл.).

Верес – Рух, Металлист 1925 – Колос: анонс матчей УПЛ