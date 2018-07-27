Where are you from? – всего 4 команды АПЛ тренируют местные специалисты, в Серии А таких 95%

Пожалуй, самый сильный чемпионат мира делает ставку на иностранных специалистов.

Премьер-лига существенно уступает другим топ-чемпионатам Европы по количеству местных тренеров. Лишь четыре клуба АПЛ доверили свои команды английским наставникам, которые составляют 20% от общего количества коучей. В круг избранных попали: Шон Дайч (Уотфорд), Эдди Хау (Борнмут), Рой Ходжсон (Кристал Пэлас) и Нил Уорнок (Кардифф).

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По проценту местных специалистов АПЛ сильно отстает среди топ-4 лиг. Безоговорочное лидерство удерживает Серия А, где работают 95% итальянских тренеров. Только Удинезе представлен иностранным алленаторе – испанец Хулио Веласкес из Удинезе.

Ла Лига может похвастаться 75% испанских энтренадоров. Интересно, что пять наставников Примеры, которые не представляют Испанию, происходят из Аргентины: Диего Симеоне (Атлетико), Эдуардо Бериссо (Атлетик), Лео Франко (Уэска), Маурисио Пеллегрино (Леганес) и Антонио Мохамед (Сельта).

В Бундеслиге также доминируют домашние наставники – 72% от общего количества. Правда, два топ-клубы Бавария и Боруссия сделали ставку на иностранцев. Мюнхенцев возглавляет хорват Нико Ковач, а Дортмунд – швейцарец Люсьен Фавр.

Лига 1 может похвастаться 70% французских специалистов.