Where are you from? – лише 4 команди АПЛ тренують місцеві фахівці, в Серії А таких 95%

Мабуть, найсильніший чемпіонат світу робить ставку на іноземних фахівців.

Прем'єр-ліга суттєво поступається іншим топ-чемпіонатам Європи за кількістю місцевих тренерів. Лише чотири клуби АПЛ довірили свої команди англійським наставникам, які складають 20% від загальної кількості коучів. До кола обраних потрапили: Шон Дайч (Уотфорд), Едді Хау (Борнмут), Рой Ходжсон (Крістал Пелас) та Ніл Ворнок (Кардіфф).

"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест Хем

За відсотком місцевих фахівців АПЛ сильно пасе задніх серед топ-4 ліг. Беззаперечне лідерство утримує Серія А, де працюють 95% італійських тренерів. Лише Удінезе представлений іноземним алленаторе – іспанець Хуліо Веласкес з Удінезе.

Ла Ліга може похвалитись 75% іспанських ентренадорів. Цікаво, що п'ять наставників Прімери, які не представляють Іспанію, походять з Аргентини: Дієго Сімеоне (Атлетіко), Едуардо Беріссо (Атлетік), Лео Франко (Уеска), Маурісіо Пеллегріно (Леганес) та Антоніо Мохамед (Сельта).

У Бундеслізі також переважають домашні наставники – 72% від загальної кількості. Щоправда, два топ-клуби Баварія та Борусія зробили ставку на іноземців. Мюнхенців очолює хорват Ніко Ковач, а дортмундів – швейцарець Люсьєн Фавр.

Ліга 1 може похвалитись 70% французьких фахівців.