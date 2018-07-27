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Where are you from? – лише 4 команди АПЛ тренують місцеві фахівці, в Серії А таких 95%

17:00 701 Читать на русском
Where are you from? – лише 4 команди АПЛ тренують місцеві фахівці, в Серії А таких 95%
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Мабуть, найсильніший чемпіонат світу робить ставку на іноземних фахівців.

Прем'єр-ліга суттєво поступається іншим топ-чемпіонатам Європи за кількістю місцевих тренерів. Лише чотири клуби АПЛ довірили свої команди англійським наставникам, які складають 20% від загальної кількості коучів. До кола обраних потрапили: Шон Дайч (Уотфорд), Едді Хау (Борнмут), Рой Ходжсон (Крістал Пелас) та Ніл Ворнок (Кардіфф).

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За відсотком місцевих фахівців АПЛ сильно пасе задніх серед топ-4 ліг. Беззаперечне лідерство утримує Серія А, де працюють 95% італійських тренерів. Лише Удінезе представлений іноземним алленаторе – іспанець Хуліо Веласкес з Удінезе.

Ла Ліга може похвалитись 75% іспанських ентренадорів. Цікаво, що п'ять наставників Прімери, які не представляють Іспанію, походять з Аргентини: Дієго Сімеоне (Атлетіко), Едуардо Беріссо (Атлетік), Лео Франко (Уеска), Маурісіо Пеллегріно (Леганес) та Антоніо Мохамед (Сельта).

У Бундеслізі також переважають домашні наставники – 72% від загальної кількості. Щоправда, два топ-клуби Баварія та Борусія зробили ставку на іноземців. Мюнхенців очолює хорват Ніко Ковач, а дортмундів – швейцарець Люсьєн Фавр.

Ліга 1 може похвалитись 70% французьких фахівців.

Теги
Англія Стівен Уорнок Стівен Уорнок Статті Шон Дайч Шон Дайч Едді Хау Едді Хау Рой Ходжсон Рой Ходжсон
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