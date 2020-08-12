"Взгрели в одну калитку", отличное судейство, или Кому нужно поучиться? – реакция соцсетей на феерию Шахтера в 1/4 ЛЕ

Шахтер спокойно справился с Базелем – забил быстрый гол и ни на мгновение не позволил вернуть интригу. "Горняки" задушили соперника бразильскими мускулами, закрыв все вопросы еще в первом тайме. Выход в полуфинал дался команде Луиша Каштру невероятно легко. Сеть переполнили комплименты и большие ожидания на финальные стадии Лиги Европы.
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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин очень сдержанно отреагировал на успех и уже переключил внимание на полуфинал.
А вот глава каналов "Футбол" Александр Денисов раскрыл интересную историю. Его сын Гера родился как раз в тот осенний день 2008-го, когда Шахтер разгромил Базель в Лиге чемпионов. Вчерашнее избиение швейцарцев семья смотрела вместе, надеясь на повторение еврокубкового триумфа тех времен.
"Футбольный функционер мирового уровня" Дмитрий Селюк поздравил "горняков" и пожелал победы в турнире. Отдельный позитив агент нашел в том, что Шахтер разнес команду, которая уничтожила россиян.
Блогер Владимир Миленко традиционно подбросил интересной статистики. Шахтер выдает четвертый по успешности сезон в еврокубках, а Мораес близок к бомбардирскому рекорду. "Вот что значит – правильное приобретение. Некоторым поучиться бы..." Намек на Динамо?
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Главному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову скучно. Он во второй раз подряд насчет Шахтера использовал фразу "в одну калитку" и отсыпал комплиментов дончанам. "Команды с разных планет!" – написал Франков об игре с Базелем. Открытый болельщик Динамо также подводит к тому, что киевлянам нужно учиться у соперника.
Журналист Александр Сажко признается, что кайфовал от бразильцев Шахтера в первом тайме, отдельно выделяя Маркоса Антонио. Энергосберегающий режим во втором – не поддается критике. "На фоне Вольфсбурга и Базеля Шахтер был прекрасен".
Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча
Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык обратил внимание на лояльное судейство к Шахтеру. И действительно – Майкл Оливер все 4 спорных эпизода свистнул в пользу чемпионов Украины. Особенно удивил незафиксированный офсайд перед голом Додо. Впрочем, VAR подтвердил правильность решений английского рефери.
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий отмечает, что легкие соперники для "горняков" закончились. Дальше – Интер.
Журналист и аналитик Олег Барков выделил несколько итогов из "трудовой победы". Шахтер во второй раз в евросезоне забил после углового, Марлос выдал великолепный матч, Бондарь уверенно дебютировал, а фланги прекрасно работали благодаря Додо и Матвиенко.
Известный журналист Евгений Зинченко приятно удивлен Шахтером.
Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко считает, что все стало понятно с первым голом. "Шахтер играл с огромным запасом и мог добавить в любой момент".
Завершаем обзор творчеством "Брутального футбола":