"Взгрели в одну калитку", отличное судейство, или Кому нужно поучиться? – реакция соцсетей на феерию Шахтера в 1/4 ЛЕ

Чемпион Украины уничтожил Базель (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы и продолжил борьбу за трофей. "Футбол 24" собрал реакцию футбольных людей на очередной еврокубковый успех "горняков".

Шахтер спокойно справился с Базелем – забил быстрый гол и ни на мгновение не позволил вернуть интригу. "Горняки" задушили соперника бразильскими мускулами, закрыв все вопросы еще в первом тайме. Выход в полуфинал дался команде Луиша Каштру невероятно легко. Сеть переполнили комплименты и большие ожидания на финальные стадии Лиги Европы.

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин очень сдержанно отреагировал на успех и уже переключил внимание на полуфинал.

А вот глава каналов "Футбол" Александр Денисов раскрыл интересную историю. Его сын Гера родился как раз в тот осенний день 2008-го, когда Шахтер разгромил Базель в Лиге чемпионов. Вчерашнее избиение швейцарцев семья смотрела вместе, надеясь на повторение еврокубкового триумфа тех времен.

"Футбольный функционер мирового уровня" Дмитрий Селюк поздравил "горняков" и пожелал победы в турнире. Отдельный позитив агент нашел в том, что Шахтер разнес команду, которая уничтожила россиян.

Поздравляю Шахтер Донецк @FCShakhtar и Рината Ахметова с выходом в полуфинал Лиги Европы. Желаю повторить успех и выиграть турнир. Особенно приятно, что они разгромили Базель, который выиграл у Краснодара 5:0 — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 11, 2020

Блогер Владимир Миленко традиционно подбросил интересной статистики. Шахтер выдает четвертый по успешности сезон в еврокубках, а Мораес близок к бомбардирскому рекорду. "Вот что значит – правильное приобретение. Некоторым поучиться бы..." Намек на Динамо?

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Главному редактору журнала "Футбол" Артему Франкову скучно. Он во второй раз подряд насчет Шахтера использовал фразу "в одну калитку" и отсыпал комплиментов дончанам. "Команды с разных планет!" – написал Франков об игре с Базелем. Открытый болельщик Динамо также подводит к тому, что киевлянам нужно учиться у соперника.

Журналист Александр Сажко признается, что кайфовал от бразильцев Шахтера в первом тайме, отдельно выделяя Маркоса Антонио. Энергосберегающий режим во втором – не поддается критике. "На фоне Вольфсбурга и Базеля Шахтер был прекрасен".

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык обратил внимание на лояльное судейство к Шахтеру. И действительно – Майкл Оливер все 4 спорных эпизода свистнул в пользу чемпионов Украины. Особенно удивил незафиксированный офсайд перед голом Додо. Впрочем, VAR подтвердил правильность решений английского рефери.

Шахтар добре судять сьогодні! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 11, 2020

Чудово судять — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 11, 2020

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий отмечает, что легкие соперники для "горняков" закончились. Дальше – Интер.

Ну все, солодкі булочки на турнірній дистанції закінчилися. Але є обережний оптимізм, що Шахтар на цьому не закінчиться. — Олег Бабій (@Gullit_87) August 11, 2020

Журналист и аналитик Олег Барков выделил несколько итогов из "трудовой победы". Шахтер во второй раз в евросезоне забил после углового, Марлос выдал великолепный матч, Бондарь уверенно дебютировал, а фланги прекрасно работали благодаря Додо и Матвиенко.

Известный журналист Евгений Зинченко приятно удивлен Шахтером.

біг бадабум. навіть більше ніж я очікував від Шахтаря ️️️ — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 11, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко считает, что все стало понятно с первым голом. "Шахтер играл с огромным запасом и мог добавить в любой момент".

Завершаем обзор творчеством "Брутального футбола":