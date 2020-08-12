"Розтерзали в одну хвіртку", чудове суддівство, або Кому треба повчитися? – реакція соцмереж на феєрію Шахтаря в 1/4 ЛЄ

Чемпіон України знищив Базель (4:1) у чвертьфіналі Ліги Європи та продовжив боротьбу за трофей. "Футбол 24" зібрав реакцію футбольних людей на черговий єврокубковий успіх "гірників".

Шахтар спокійно впорався з Базелем – забив швидкий гол і ні на мить не дозволив повернути інтригу. "Гірники" задушили суперника бразильськими мускулами, закривши всі питання ще в першому таймі. Вихід у півфінал дався команді Луїша Каштру неймовірно легко. Мережу переповнили компліменти та великі очікування на фінальні стадії Ліги Європи.

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Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін дуже стримано відреагував на успіх і вже перемкнув увагу на півфінал.

А от очільник каналів "Футбол" Олександр Денисов розкрив цікаву історію. Його син Гера народився якраз у той осінній день 2008-го, коли Шахтар розгромив Базель у Лізі чемпіонів. Вчорашнє побиття швейцарців сім'я дивилася разом, сподіваючись на повторення єврокубкового тріумфу тих часів.

"Футбольний функціонер світового рівня" Дмитро Селюк привітав "гірників" і побажав перемоги в турнірі. Окремий позитив агент знайшов у тому, що Шахтар розніс команду, яка знищила росіян.

Поздравляю Шахтер Донецк @FCShakhtar и Рината Ахметова с выходом в полуфинал Лиги Европы. Желаю повторить успех и выиграть турнир. Особенно приятно, что они разгромили Базель, который выиграл у Краснодара 5:0 — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 11, 2020

Блогер Володимир Миленко традиційно підкинув цікавої статистики. Шахтар видає четвертий найуспішніший сезон у єврокубках, а Мораєс близький до бомбардирського рекорду. "От що значить – правильне придбання. Декому повчитися би..." Натяк на Динамо?

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Головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову нудно. Він вдруге поспіль щодо Шахтаря використав фразу "в одну хвіртку" і відсипав компліментів донеччанам. "Команди з різних планет!" – написав Франков про гру з Базелем. Відкритий вболівальник Динамо також підводить до того, що киянам потрібно вчитися у суперника.

Журналіст Олександр Сажко зізнається, що кайфував від бразильців Шахтаря в першому таймі, окремо виділяючи Маркоса Антоніо. Економрежим у другому – не піддається критиці. "На фоні Вольфсбурга та Базеля Шахтар був прекрасним".

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик звернув увагу на лояльне суддівство до Шахтаря. І дійсно – Майкл Олівер всі 4 суперечливі епізоди свиснув на користь чемпіонів України. Особливо здивував незафіксований офсайд перед голом Додо. Втім, VAR підтвердив правильність рішень англійського рефері.

Шахтар добре судять сьогодні! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 11, 2020

Чудово судять — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 11, 2020

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій відзначає, що легкі суперники для "гірників" закінчилися. Далі – Інтер.

Ну все, солодкі булочки на турнірній дистанції закінчилися. Але є обережний оптимізм, що Шахтар на цьому не закінчиться. — Олег Бабій (@Gullit_87) August 11, 2020

Журналіст і аналітик Олег Барков виділив декілька нюансів з "трудової перемоги". Шахтар вдруге в євросезоні забив після кутового, Марлос видав блискучий матч, Бондар впевнено дебютував, а фланги чудово працювали завдяки Додо та Матвієнку.

Відомий журналіст Євген Зінченко приємно вражений Шахтарем.

біг бадабум. навіть більше ніж я очікував від Шахтаря ️️️ — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 11, 2020

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що все стало зрозуміло з першим голом. "Шахтар грав із величезним запасом та міг додати в будь-який момент".

Завершуємо огляд творчістю "Брутального футболу":