"Розтерзали в одну хвіртку", чудове суддівство, або Кому треба повчитися? – реакція соцмереж на феєрію Шахтаря в 1/4 ЛЄ

Шахтар спокійно впорався з Базелем – забив швидкий гол і ні на мить не дозволив повернути інтригу. "Гірники" задушили суперника бразильськими мускулами, закривши всі питання ще в першому таймі. Вихід у півфінал дався команді Луїша Каштру неймовірно легко. Мережу переповнили компліменти та великі очікування на фінальні стадії Ліги Європи.
Шахтар – Базель: бразильський карнавал, класний Степаненко, неоднозначні Бондар та Олівер і хороші шанси на тріумф в ЛЄ
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін дуже стримано відреагував на успіх і вже перемкнув увагу на півфінал.
А от очільник каналів "Футбол" Олександр Денисов розкрив цікаву історію. Його син Гера народився якраз у той осінній день 2008-го, коли Шахтар розгромив Базель у Лізі чемпіонів. Вчорашнє побиття швейцарців сім'я дивилася разом, сподіваючись на повторення єврокубкового тріумфу тих часів.
"Футбольний функціонер світового рівня" Дмитро Селюк привітав "гірників" і побажав перемоги в турнірі. Окремий позитив агент знайшов у тому, що Шахтар розніс команду, яка знищила росіян.
Блогер Володимир Миленко традиційно підкинув цікавої статистики. Шахтар видає четвертий найуспішніший сезон у єврокубках, а Мораєс близький до бомбардирського рекорду. "От що значить – правильне придбання. Декому повчитися би..." Натяк на Динамо?
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Головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову нудно. Він вдруге поспіль щодо Шахтаря використав фразу "в одну хвіртку" і відсипав компліментів донеччанам. "Команди з різних планет!" – написав Франков про гру з Базелем. Відкритий вболівальник Динамо також підводить до того, що киянам потрібно вчитися у суперника.
Журналіст Олександр Сажко зізнається, що кайфував від бразильців Шахтаря в першому таймі, окремо виділяючи Маркоса Антоніо. Економрежим у другому – не піддається критиці. "На фоні Вольфсбурга та Базеля Шахтар був прекрасним".
Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу
Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик звернув увагу на лояльне суддівство до Шахтаря. І дійсно – Майкл Олівер всі 4 суперечливі епізоди свиснув на користь чемпіонів України. Особливо здивував незафіксований офсайд перед голом Додо. Втім, VAR підтвердив правильність рішень англійського рефері.
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій відзначає, що легкі суперники для "гірників" закінчилися. Далі – Інтер.
Журналіст і аналітик Олег Барков виділив декілька нюансів з "трудової перемоги". Шахтар вдруге в євросезоні забив після кутового, Марлос видав блискучий матч, Бондар впевнено дебютував, а фланги чудово працювали завдяки Додо та Матвієнку.
Відомий журналіст Євген Зінченко приємно вражений Шахтарем.
Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що все стало зрозуміло з першим голом. "Шахтар грав із величезним запасом та міг додати в будь-який момент".
Завершуємо огляд творчістю "Брутального футболу":