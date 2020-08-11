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Шахтер – Базель – видео голов

22:24 - Читати українською
Шахтер – Базель – видео голов
Шахтер – Базель – видео голов и обзор матча 11 августа 2020

Шахтер и Базель встречаются в четвертьфинале Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Базель.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
 
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Базель стартовал в 22:00. Встреча проходит в немецком Гельзенкирхене на стадионе Фелтинс Арена. Победитель этого матча в полуфинале встретится с Интером.

Шахтер – Базель: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы

"Горняки" открыли счет уже на второй минуте. Марлос подал угловой, а Мораес опередил голкипера и вогнал мяч в ворота. 1:0 – Шахтер забил такой важный быстрый гол.

Шахтер – Базель: видео гола Мораеса:

На 22-й минуте классная комбинация Шахтера привела ко второму голу. Марлос покатил в центр, Патрик пропустил на Тайсона, а тот с левой поразил ворота Базеля. Правда, существенно помог рикошет от Фабиана Фрая.

Шахтер – Базель: видео гола Тайсона:

blog_ava
Шахтер – Базель: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы
21:55
22088
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