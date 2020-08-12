Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Успех "горняков" в очередном еврокубковом матче позволил нашей стране подняться на одну ступень в важном рейтинге и обойти принципиального соперника.

В четвертьфинале Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно одолел Базель со счетом 4:1 и вышел в 1/2 финала турнира, где его уже ждет миланский Интер. Победа "горняков" над швейцарцами принесла в копилку Украины 3 очка в таблице коэффициентов УЕФА и позволила поднялась на 9-ю строчку.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

Как следствие, нашей стране удалось опередить Нидерланды, чьи клубы больше не участвуют в текущем розыгрыше еврокубков и не смогут обойти Украину.

К слову, девятая строчка в таблице коэффициентов УЕФА гарантирует в сезоне-2021/22 участие чемпиона страны в групповом раунде Лиги чемпионов, а также участие вице-чемпиона в третьем квалификационном раунде этого турнира.

Шахтер – Базель: бразильский карнавал, классный Степаненко, неоднозначные Бондарь и Оливер, хорошие шансы на триумф в ЛЕ