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Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

09:47 - Читати українською
Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА
Шахтер – Базель / ФК Шахтер

Успех "горняков" в очередном еврокубковом матче позволил нашей стране подняться на одну ступень в важном рейтинге и обойти принципиального соперника.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

В четвертьфинале Лиги Европы донецкий Шахтер уверенно одолел Базель со счетом 4:1 и вышел в 1/2 финала турнира, где его уже ждет миланский Интер. Победа "горняков" над швейцарцами принесла в копилку Украины 3 очка в таблице коэффициентов УЕФА и позволила поднялась на 9-ю строчку.

Шахтер – Базель – 4:1 – видео голов и обзор матча

Как следствие, нашей стране удалось опередить Нидерланды, чьи клубы больше не участвуют в текущем розыгрыше еврокубков и не смогут обойти Украину.

К слову, девятая строчка в таблице коэффициентов УЕФА гарантирует в сезоне-2021/22 участие чемпиона страны в групповом раунде Лиги чемпионов, а также участие вице-чемпиона в третьем квалификационном раунде этого турнира.

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Лига Европы УЕФА Таблица коэффициентов УЕФА Шахтер - Базель Шахтер Шахтер Базель Базель
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