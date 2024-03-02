В поединке Монако – ПСЖ испанский тренер заменил Килиана Мбаппе уже после первого тайма. Форвард, который покинет команду летом свободным агентом, переоделся и смотрел второй тайм на трибунах в компании своей мамы.

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"Замена Мбаппе – травма или тактическое решение? Это на 100% мое решение как тренера. Рано или поздно нам придется привыкнуть играть без Килиана. Это решение, которое я принимаю с целью найти наилучший вариант для команды. У меня с Мбаппе нет никаких проблем. Речь идет лишь о решении конкретной ситуации лучшим способом для команды. Ничего другого.

Результат игры с Монако – не тот, к которому мы стремились. Еще до игры я говорил игрокам, что этот матч будет похожим на поединок против Реал Сосьедада в Лиге чемпионов", – цитирует Луиса Энрике L'Equipe.

Вторая подряд потеря очков не слишком пошатнула положение ПСЖ в турнирной таблице Лиги 1. Парижане уверенно лидируют, опережая Брест на 12 баллов. Правда, сенсационный преследователь имеет игру в запасе.

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