Палкин: Если еще раз встретимся с Боруссией, то будет другая история – мы уже остановили Интер
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин попытался объяснить провал "горняков" в матчах Лиги чемпионов против менхенгладбахской команды.
"0:10 от Боруссии могу объяснить только одним. То, что происходит сегодня в мире, накладывает огромный отпечаток на происходящее на поле. Мир сошел с привычных рельсов и всё находится в хаотическом состоянии.
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В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат с большим отрывом, вышли в полуфинал Лиги Европы. Затем сразу через несколько дней начался чемпионат. Затем коронавирус полкоманды скосил. Они вернулись через 15 дней, начали их подпускать. Эти колебания и всплески дают свой эффект.
Наверное этот пик пришелся на этот период. Начинали играть молодые ребята, а болельщикам нужен результат. Критика идет серьезная, с психологической точки зрения идет давление. Но в первую очередь причина в нестабильной ситуации через ковид и мировой хаос. Других объяснений нет. Уверен, что если мы еще раз встретимся с Боруссией – будет другая история. Мы уже остановили Интер в Лиге чемпионов", – сказал Палкин в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, Шахтер в групповом розыгрыше Лиги чемпионов дважды сыграл вничью с Интером и не пустил миланскую команду в Лигу Европы.
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