Как известно, Фулхэм достиг договоренностей с Шахтером по аренде полузащитника Манора Соломона. Первоначально английский клуб был готов заплатить "горнякам" за полноценный трансфер футболиста, однако в последний момент решил воспользоваться новыми правилами ФИФА и подписать израильтянина на условиях аренды.

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Соломон уже успешно прошел медосмотр для "коттеджеров", однако столкнулся с новой проблемой. ФИФА при таких переходах (заморозка контракта с клубом УПЛ на год) позволяет регистрировать новичков только с 1 августа и до этой даты Соломон де-юре не будет игроком лондонской команды.

По информации Sport5, в Фулхэме пытаются как-то помочь ситуации – рассматривается вариант с внешней страховкой, которая позволит Манору тренироваться и готовиться к новому сезону вместе с командой.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за Соломона 6 млн евро. В прошлом сезоне он провел за команду Роберто Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн.

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