"Выпускать Коноплянку не было смысла": наставник Краковии назвал новую проблему украинца
Главный тренер Краковии Яцек Зелински объяснил, почему не дал сыграть Евгению Коноплянке в товарищеском матче с Дуклой (1:0).
"У Коноплянки слегка порезана кожа на голеностопном суставе.
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Это произошло на тренировке и выпускать его на тяжелое поле было бессмысленно. Через неделю он уже будет в строю", – цитирует Зелински Dziennik Polski.
Напомним, Краковия завершила первую часть сезона чемпионата Польши на 8-й строчке турнирной таблицы. Коноплянка в 13 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист. Первый официальный поединок после зимней паузы "полосатые" проведут 30 января против Гурника.
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