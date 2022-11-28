Главный тренер Краковии Яцек Зелински объяснил, почему не дал сыграть Евгению Коноплянке в товарищеском матче с Дуклой (1:0).

"У Коноплянки слегка порезана кожа на голеностопном суставе.

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Это произошло на тренировке и выпускать его на тяжелое поле было бессмысленно. Через неделю он уже будет в строю", – цитирует Зелински Dziennik Polski.

Напомним, Краковия завершила первую часть сезона чемпионата Польши на 8-й строчке турнирной таблицы. Коноплянка в 13 матчах забил 3 гола и отдал 1 ассист. Первый официальный поединок после зимней паузы "полосатые" проведут 30 января против Гурника.

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