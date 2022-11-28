Накануне в СМИ появилась информация о том, что Шахтер решил снизить финансовые аппетиты по отношению к Михаилу Мудрику и, якобы, готов отпустить 21-летнего полузащитника в Арсенал за 40 млн фунтов плюс бонусы (хотя еще недавно речь шла о 100 миллионах евро).

Арсенал настроен выиграть гонку за Мудрика – СМИ пишет о "скидке" Шахтера на 50 млн фунтов

На это сразу же отреагировал Фабрицио Романо. Авторитетный инсайдер уверен, что цена на украинца значительно выше той, о которой пишут английские СМИ. Он убежден. что 40 миллионов Михаил стоил летом, но с тех пор успел провести яркую осеннюю часть сезона, отлично проявив себя как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов.

"Я ожидаю, что цена будет выше 40-50 млн евро, о которых пишут некоторые издания. Летом его оценивали ближе к 40 млн евро, но его невероятная форма означает, что цена изменилась и может продолжать меняться", – цитирует Романо Arsenal Buzz.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 поединков во всех турнирах, в который забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі