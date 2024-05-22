Список целей львовского клуба пополнил нападающий Александр Филиппов, информирует Sportarena.

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Атака "львов" далеко не лучшая даже на уровне Первой лиги, поэтому Мирон Маркевич рассчитывает на усиление этого звена. 31-летний Филиппов имел неудачный опыт в Европе (Сент-Трюйден, Рига), но возвращение на Родину оказалось ярким. Форвард СК Днепр-1 делит четвертую строчку бомбардиров УПЛ, оформив 9 голов и 3 ассиста.

Днепряне готовы отпускать ключевых игроков летом, однако за них развернется серьезная борьба. Карпаты явно будут иметь конкурентов в битве за Филиппова.

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