Головний тренер Краковії Яцек Зєлінскі пояснив, чому не дав зіграти Євгену Коноплянці у товариському матчі з Дуклою (1:0).

"У Коноплянки злегка порізана шкіра на гомілковостопному суглобі.

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Це сталося на тренуванні і випускати його на важке поле не було сенсу. Через тиждень він уже буде у строю", – цитує Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, Краковія завершила першу частину сезону чемпіонату Польші на 8-й сходинці турнірної таблиці. Коноплянка у 13 матчах забив 3 голи і віддав 1 асист. Перший офіційний поєдинок після зимової паузи "смугасті" проведуть 30 січня прот Гурніка.

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