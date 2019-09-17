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Выпившего Обамеянга заметили на выходе из ночного клуба

10:27 85 Читати українською
Выпившего Обамеянга заметили на выходе из ночного клуба
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото из открытых источников

Нападающий лондонского Арсенала Обамеянг отличился не только в поединке с Уотфордом – игрок допоздна праздновал забитые голы в развлекательном заведении.

Нападающему сборной Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу в крайнем матче тура АПЛ против Уотфорда удалось оформить дубль, однако его команда не удержала победный счет 2:0 и сыграла вничью 2:2.

Обамеянг: Хочу стать легендой Арсенала

Сразу после игры 30-летний футболист отправился в лондонский ночной клуб Libertine, который имеет славу "гламурного и сексуального" ночного заведения Лондона и является популярным среди многих спортивных знаменитостей, сообщает iSport.ua.

Обамеянг пробыл в клубе до 3:00 ночи и на выходе был замечен в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в сезоне-2018/19 Обамеянг стал лучшим бомбардиром наряду с Мохаммедом Салахом и Садьйо Мане. Все трое забили по 22 мяча. В текущем сезоне форвард отличился пять раз.

Обамеянг провел юбилейный матч за Арсенал в АПЛ – форвард уже стал рекордсменом "канониров"

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Теги
Англия футбольные курьёзы Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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