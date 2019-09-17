toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Обамеянга напідпитку помітили на виході з нічного клубу

10:27 904 Читать на русском
Обамеянга напідпитку помітили на виході з нічного клубу
П'єра-Емерік Обамеянг / Фото з відкритих джерел

Нападник лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг відзначився не лише у поєдинку з Уотфордом – гравець допізна святкував забиті голи у розважальному закладі.

Нападнику збірної Габону П'єру-Емеріку Обамеянгу у крайньому матчі туру АПЛ проти Уотфорда вдалось оформити дубль, однак його команда не втримала переможний рахунок 2:0 і зіграла унічию 2:2.

Обамеянг: Хочу стати легендою Арсенала

Відразу після гри 30-річний футболіст вирушив у лондонський нічний клуб Libertine, який має славу "гламурного і сексуального" нічного закладу Лондона і є популярним серед багатьох спортивних знаменитостей, повідомляє iSport.ua.

Обамеянг пробув у клубі до 3 години ночі і на виході був помічений напідпитку.

Нагадаємо, що у сезоні-2018/19 Обамеянг став найкращим бомбардиром поряд з Мохамедом Салахом і Садьйо Мане. Всі троє забили по 22 м'ячі. У поточному сезоні форвард відзначився п’ять разів.

Обамеянг провів ювілейний матч за Арсенал в АПЛ – форвард вже став рекордсменом "канонірів"

blog_ava
Зінченко: Гвардіола мене підвозив на своєму "Смарті"
00:45
1798
Теги
Англія футбольні курйози Арсенал Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
59
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук