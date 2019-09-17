Обамеянга напідпитку помітили на виході з нічного клубу

Нападник лондонського Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг відзначився не лише у поєдинку з Уотфордом – гравець допізна святкував забиті голи у розважальному закладі.

Нападнику збірної Габону П'єру-Емеріку Обамеянгу у крайньому матчі туру АПЛ проти Уотфорда вдалось оформити дубль, однак його команда не втримала переможний рахунок 2:0 і зіграла унічию 2:2.

Обамеянг: Хочу стати легендою Арсенала

Відразу після гри 30-річний футболіст вирушив у лондонський нічний клуб Libertine, який має славу "гламурного і сексуального" нічного закладу Лондона і є популярним серед багатьох спортивних знаменитостей, повідомляє iSport.ua.

Обамеянг пробув у клубі до 3 години ночі і на виході був помічений напідпитку.

Нагадаємо, що у сезоні-2018/19 Обамеянг став найкращим бомбардиром поряд з Мохамедом Салахом і Садьйо Мане. Всі троє забили по 22 м'ячі. У поточному сезоні форвард відзначився п’ять разів.

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