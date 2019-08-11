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Обамеянг провел юбилейный матч за Арсенал в АПЛ – форвард уже стал рекордсменом "канониров"

16:04 68 Читати українською
Обамеянг провел юбилейный матч за Арсенал в АПЛ – форвард уже стал рекордсменом "канониров"
Пьер-Эмерик Обамеянг / ФК Арсенал

Арсенал начал АПЛ 2019/20 выездным матчем против Ньюкасла. Для нападающего "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга данная встреча стала особенной.

 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг начал матч Ньюкасл – Арсенал с первых минут. Для 30-летнего габонца этот поединок стал уже 50-м в рамках АПЛ, сообщает Opta.

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Интересно, что Обамеянг в любом случае уже стал рекордсменом "канониров". В предыдущих 49-ти своих поединках он забил 32 гола в футболке Арсенала. У ближайшего преследователя Тьерри Анри – 30 голов в 50-ти стартовых матчах за клуб.

Напомним, Арсенал в сезоне 2018/19 финишировал на 5-й позиции в Премьер-лиге и не будет играть в Лиге чемпионов.

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Теги
Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал АПЛ Ньюкасл - Арсенал
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