Обамеянг провел юбилейный матч за Арсенал в АПЛ – форвард уже стал рекордсменом "канониров"

Арсенал начал АПЛ 2019/20 выездным матчем против Ньюкасла. Для нападающего "канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга данная встреча стала особенной.

Пьер-Эмерик Обамеянг начал матч Ньюкасл – Арсенал с первых минут. Для 30-летнего габонца этот поединок стал уже 50-м в рамках АПЛ, сообщает Opta.

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Интересно, что Обамеянг в любом случае уже стал рекордсменом "канониров". В предыдущих 49-ти своих поединках он забил 32 гола в футболке Арсенала. У ближайшего преследователя Тьерри Анри – 30 голов в 50-ти стартовых матчах за клуб.

Напомним, Арсенал в сезоне 2018/19 финишировал на 5-й позиции в Премьер-лиге и не будет играть в Лиге чемпионов.

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