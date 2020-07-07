"Вымой свой рот!": ультрас Фиорентины грубо отреагировали на слова Рибери об Италии

Фанаты итальянской Фиорентины возмутились высказываниями полузащитника флорентийцев Франка Рибери о криминогенной ситуации на Апеннинах.

"Дорогой Франк, с пониманием относимся к твоему ужасу, но вымой рот перед тем, как говорить о Флоренции.

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Знаешь, это тебе не Медельин (колумбийский город с высоким уровнем преступности – Футбол 24). Богачей грабят везде, но, к счастью, они могут себе позволить охранные системы и частных охранников. Бедняков тоже обворовывают, но мы можем только молча это принимать", – говорится в заявлении ультрас "фиалок", обнародованном Il Giornale.

Напомним, что дом хавбека был ограблен, пока французский ветеран играл матч 30-го тура Серии А против Пармы. Воры "поживились", в частности, брендовыми аксессуарами и ювелирными изделиями жены Рибери.

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