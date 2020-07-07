"Вимий свого рота!": ультрас Фіорентини брутально відреагували на слова Рібері про Італію

Фанати італійської Фіорентини обурилися висловлюваннями півзахисника флорентійців Франка Рібері щодо криміногенної ситуації на Апеннінах.

"Любий Франку, з розумінням ставимося до твого жаху, але вимий рота перед тим, як говорити про Флоренцію.

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Знаєш, це тобі не Медельїн (колумбійське місто з високим рівнем злочинності – Футбол 24). Багатіїв грабують всюди, але, на щастя, вони можуть собі дозволити охоронні системи та приватних охоронців. Бідняків теж обкрадають, але ми можемо лише мовчки це приймати", – йдеться в заяві ультрас "фіалок", оприлюдненій Il Giornale.

Нагадаємо, що будинок хавбека був пограбований, поки французький ветеран грав матч 30-го туру Серії А проти Парми. Злодії "поживилися", зокрема, брендовими аксесуарами та ювелірними виробами дружини Рібері.

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