"Наші співробітники змогли потрапити в офіс ФК Маріуполь, який також попав під обстріл російських загарбників під час облоги Маріуполя.

Стадіон Металіста зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу Харкова російськими окупантами

Будівля та дах офісу отримали декілька прямих влучань російських снарядів. Але нітрохи не менші збитки завдали дії російських мародерів всередині будівлі. Ці варвари не гребують нічим, вони викрутили навіть батареї опалення та електричні розетки зі стін. А все, що не змогли вкрасти, вони зіпсували або знищили. Ось такий він, "русский мир"..." – написав Санін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, футбольний клуб Маріуполь через знищену інфраструктуру і окупацію міста вирішив не брати участі у новому сезоні – за азовцями закріпили вакантне місце у чемпіонаті через рік.

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