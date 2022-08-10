Знову овертайм, як і два тижні тому в Стамбулі. Знову "валідол". І знову солодка розв'язка 2:1 на користь Динамо у чисельній більшості. Тепер на шляху команди Луческу в груповий етап ЛЧ стоїть лише Бенфіка.

Експерти хвалять румунського тренера, виділяють окремих гравців, декого жорстко критикують. І з острахом озираються на Лісабон.

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Чарівна Олександра Лобода мала щастя вболівати за Динамо з трибун Меркур Арени.

Незабутнє обличчя телевізійних випусків спортивних новин Євген Зінченко відзначає заслуженість нашого тріумфу у Граці.

Журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко: "Професор Луческу дав хороший урок студенту". А ще хвалить молодого автора першого голу киян.

Оглядач з Ізраїлю Леон Вургафт вказує на чесноти Динамо, які стали запорукою успіху.

Колишній заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов – про характер і сенсаційного Вівчаренка.

Його товариш Артем Франков висуває цікаву пропозицію. Вона можлива за однієї умови.

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Та все ж головним лейтмотивом вчорашнього поєдинку стала фраза коментатора Юрія Кириченка, яка прозвучала в ефірі. Її почули тисячі, а записав головред Чемпіона Андрій Твердохліб.

Динамо обіграло Штурм в овертаймі та вийшло на Бенфіку в ЛЧ – Циганков намалював перемогу і приносить мільйони євро