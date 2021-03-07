Жоан Лапорта может уже выбирать себе место на парковке офиса Барселоны.

На выборах президента Барселоны победил Жоан Лапорта, набрав 58,3% голосов, сообщает Sport.es со ссылкой на результаты экзит-пола.

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Второе место занял Виктор Фонт – 31,3% голосов, а в последним финишировал Тони Фрейша (9,3%). Лапорта получит кресло президента каталонского клуба на ближайшие 6 лет.

Напомним, в своих предвыборных обещаниях Лапорта уверял, что в случае своей победы убедит Лионеля Месси остаться в Барселоне (контракт аргентинца действует до лета 2021).

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