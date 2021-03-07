Жоан Лапорта може вже обирати собі місце на парковці офісу Барселони.

На виборах президента Барселони переміг Жоан Лапорта, набравши 58,3% голосів, повідомляє Sport.es з посиланням на результати екзит-полу.

Лапорта пообіцяв Мессі галактичне придбання – екс-зірка каталонців допоможе з трансфером

Другу сходинку посів Віктор Фонт – 31,3% голосів, а останнім фінішував Тоні Фрейша (9,3%). Лапорта отримає крісло президента каталонського клубу на найближчі 6 років.

Нагадаємо, у своїх передвиборчих обіцянках Лапорта запевняв, що у випадку своєї перемоги переконає Ліонеля Мессі залишитись у Барселоні (контракт аргентинця чинний до літа 2021 року).

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео