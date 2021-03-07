Несмотря на то, кто победит на выборах президента Барселоны, в каталонском клубе в ближайшее время будет очень жарко.

Сегодня каталонская Барселона переживает особый день – проходят выборы президента клуба. Претенденты на пост главы "блаугранас" (Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша) всячески пытались понравиться "сосиос" и заручиться поддержкой звезд команды.

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В частности, Лапорта пообещал лидеру каталонцев Лионелю Месси, что привезет на Камп Ноу форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. Как заявил журналист El Chiringuito TV Хосе Мануэль Эстрада, Лапорта признался, что "будет бится за норвежца на смерть". В рукаве экс-руководителя каталонского гранда есть козырь – в переговорах лично будет участвовать Самюэль Это'О. Бывшая звезда Барсы – очень близкий друг Мино Райолы, агента Холанда.

Напомним, Эрлинг в текущем сезоне провел за "шмелей" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года, а цена согласно Transfermarkt – 110 млн евро.

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