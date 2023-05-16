– Я не хотел ехать в Украину, потому что у меня были предложения из АПЛ и Германии. Но было одно но – это президент Динамо Игорь Суркис. Он пригласил меня и агентов на встречу, обсудить разные детали, суммы, гонорары. И у меня осталось хорошее ощущение не только от гонорара, но и опыта, который я могу получить в Киеве. Президент Динамо сказал, что они не становились чемпионами УПЛ уже 5-7 лет и очень хотели вернуться в Лигу чемпионов. В Украине я выиграл все, что мог, и это был классный период для меня не только финансово.

– Что тебе сказал Суркис, что ты решил ехать в Динамо?

– Думаю, вы знаете, какой Суркис. Он может быть прямым и всегда знает, чего хочет. Мой разговор с Суркисом был не из приятных, президент убеждал меня приехать и подписать контракт. Он говорил, что со мной и несколькими игроками мы сможем побороться за УПЛ и конкурировать с Шахтером. Шахтер тогда был очень сильный, в итоге мы достигли всего, о чем договаривались, и через 2 года для меня пришла пора двигаться дальше.

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– Многие были удивлены твоим переходом в Динамо. Они говорили, что ты приехал заработать денег.

– Да, у меня был хороший контракт, но это не единственная причина, по которой я пришел. Если помните, как я играл, это не было потому, что я получил деньги и начал жить лучше, наслаждаться. Нет, я делал все, что было в моих силах. Я отдался полностью. Думаю, у меня было 2 классных сезона, и после этого я ушел в АПЛ.

– Была информация, что перед Динамо у тебя были контакты с Миланом. Это правда?

– Я много раз за свою карьеру контактировал с великими командами. Сейчас это уже неважно, я все равно решил перейти в Динамо. Это же хорошо, да? – сказал Ленс в интервью SportArena.

Шахтер – лакмусовая бумажка терпения Суркиса, или Луческу преследует призрак Блохина.