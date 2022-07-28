Версаль официально объявил о подписании именитого нидерландца, которому уже 34 года.

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Ленс был на контракте у Бешикташа, но вообще не выходил на поле в прошлом сезоне. Летом нападающего заметили с большим животом, поэтому рассчитывать на хорошие предложения было сложно. Версаль – новичок третьего дивизиона Франции, но очень амбициозный. В прошлой кампании команда уверенно выиграла свою группу четвертого дивизиона и сенсационно дошла до полуфинала Кубка.

Напомним, Ленс выступал за Динамо с 2013 по 2015 годы, откуда перебрался в Сандерленд. Вингер сыграл за киевлян в 78 поединках, забив 16 голов и отдав 19 ассистов.

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