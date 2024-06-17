Сегодня сборная Украины начинает свой путь на чемпионате Европы 2024 года.

Матчем против Румынии Украина открывает для себя Евро-2024. Футболисты постоянно подчеркивают, что играют для и благодаря нашим защитникам, которые защищают наше государство в войне с россиянами.

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Накануне игры к Сергею Реброву и его команде обратились ветераны этой кровавой войны, которые в боях за родину потеряли здоровье, в частности – зрение. Воины записали мотивационное видеообращение к "сине-желтой" сборной.

Напомним, на Евро-2024 Украина попала в группу Е. Кроме Румынии, соперниками нашей национальной команды будут Бельгия и Словакия.